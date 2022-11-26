Beşiktaş dayanıklılık ve kondisyon çalıştı!

Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar turnuva sonrası Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetimindeki idmanda kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ilk bölümünde üç grup halinde salonda atletik performans testlerinden geçen futbolcular, ikinci bölümde ise sahada altışarlı gruplar halinde ayak tenisi oynadı.