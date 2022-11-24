Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Weghorst'un gölgesinde kalan Muleka için çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor, yıldız futbolcuyu yakından takip ederken devre arasında teklif yapabileceği öğrenildi. | BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş , Şenol Güneş 'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken eldeki isimler de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Igor Tudor yönetimindeki Marsilya 'nın Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği belirtildi.

Tudor'lu Marsilya, Muleka'nın peşinde

Fanatik'in haberine göre Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı istiyor. Fransa Lig 1 ekibinin temsilcilerinin Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunu araştırdığı öğrenildi.



Geçen sezon Kasımpaşa'da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performans ortaya koyması sonrasında Kara Kartal'a kazandırılan Demokratik Kongolu golcü, Valerien Ismael döneminde sağ kanatta oynatıldığı için etkisiz kalmıştı.