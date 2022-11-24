Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, ailevi sebepler dolayısıyla Sivasspor'dan ayrılmak isteyen Dia Saba ile ilgilendiği öğrenildi. Dele Alli’nin gitme ihtimaline karşın yıldız oyuncuyu gündemine alan siyah beyazlılar, bu transferde Başakşehir ile çekişiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Takvim'in haberine göre, Kara Kartal'ın, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle Kırmızı-Beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Dia Saba'yı, gündemine aldığı belirlendi. Dele Alli'nin Ocak'ta ayrılma ihtimali nedeniyle o bölgeye bir transfer yapmayı düşünen yönetimin bu doğrultuda Sivas'taki futboluyla dikkat çeken Saba için hamle yapmayı planladığı ifade edildi. Sivas'ın sezon başında Al Nasr'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki 10 numaraya Başakşehir'in de ilgisi bulunuyor. Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Saba, dribling yeteneğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun Sivas ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İsrailli yıldız, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.