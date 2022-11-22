Fas, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu vesileyle, Beşiktaş forması giyen Fas Milli Takımı Kaptanı Romain Saiss maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Afrique Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın stoperi, siyah-beyazlı ekibin Chelsea'nin orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile ilgilendiği yönündeki soruya cevap verdi. Saiss'a göre Chelsea'li oyuncu soyunma odasında takımı birbirine bağlayan bir isim ve sahadaki nitelikleri Atlas Aslanları'na çok şey katıyor.

Saiss, "Ziyech harika bir oyuncu, herkesle arkadaş. İyi bir zihniyeti var ve takıma belli bir fark katıyor. Pek çok özelliği var. Herkes ona güveniyor. İyi şeyler yapacağını ve takıma yardım edeceğini biliyorum. Dünya Kupası sırasında harika bir Ziyech bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.