Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper mevkisinin dışında sol bek için de atağa kalktı. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek Enzo Diaz'ın maliyeti belli oldu. Takvim'in haberine göre; 26 yaşındaki sol bek oyuncusu için kulübü Atletico Talleres, 4 milyon Dolar tutar belirledi. Atletico Talleres, siyah-beyazlıların kiralamak istediği futbolcunun bonservisiyle satışını hedefliyor.

ŞENOL GÜNEŞ BU BÖLGEYE TAKVİYE İSTİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimden sol bek istedi. Gündeme gelen Enzo Diaz için olumlu raporlar geldi. Fakat; futbolcunun maliyeti sebebiyle Beşiktaş aceleci davranmıyor. Siyah-Beyazlılar, 3 milyon Dolar bandını aşmamakta kararlı. Enzo Diaz, yüksek top tekniği ve süratiyle dikkati çekiyor.