Beşiktaş'ta ilk hedef stoper! İşte listedeki futbolcular

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 2022 Dünya Kupası arasında arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda deneyimli çalıştırıcının defans hattına takviye istediği ifade edildi. Beşiktaş'ta en büyük eksikliğin savunmada olduğunu belirten teknik heyet, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi.

Yönetim; yerli oyuncuların büyük takımda oynama konusunda eksiklerinin olacağını, bu nedenle stoper bölgesine yabancı alınması konusunda görüş birliğine vardı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yabancı savunmacılar da belli oldu. İşte o isimler...

LEONARDO BONUCCI

İddialara göre Beşiktaşlı yetkililer, Arnavutluk-İtalya maçında Berat Rıdvan Djmsiti'yi izlemek istedi. Ancak oyuncunun sakat olması nedeniyle ekibin dikkatini en fazla çeken isim İtalyanların tecrübeli ismi Leonardo Bonucci oldu. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus forması giyiyor. Oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoper, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bonucci'nin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

FRANCISCO CALVO

Beşiktaş'ın listesinde olduğu öne sürülen bir başka aday ise Konyaspor forması giyen Francisco Calvo... Sezon başında ABD ekibi San Jose'den 495 bin euro karşılığında Konyaspor'a gelen Calvo, Süper Lig'de 13 karşılaşmada görev aldı, 2 gol attı. Başarılı bir performans sergileyen Calvo, ligin Dünya Kupası arasına kadar olan bölümünde dikkatleri üzerine çekti. 30 yaşındaki Kosta Rikalı stoper, Katar'da da milli takımı ile boy gösterecek. Konyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...