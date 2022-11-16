Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Valentin Rosier'e uyarı!

Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar ve kondisyon seviyesinin düşmesinin ardından Şenol Güneş'ten bazı oyunculara uyarı gelmişti. Güneş, antrenmanda son olarak Fransız sağ bek Valentin Rosier ile görüşerek seviyesini yukarıya çekmesini istedi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 13:55