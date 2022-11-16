Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Valentin Rosier'e uyarı!
Beşiktaş'ta üst üste sakatlıklar ve kondisyon seviyesinin düşmesinin ardından Şenol Güneş'ten bazı oyunculara uyarı gelmişti. Güneş, antrenmanda son olarak Fransız sağ bek Valentin Rosier ile görüşerek seviyesini yukarıya çekmesini istedi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.11.2022- 13:55
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Antalya kampında deneyimli oyuncuya ekstra idmanlar yaptırarak formunu daha üst seviyeye çekmeyi planladığı kaydedildi.
Francisco Montero forma peşinde!
Ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Francisco Montero, pes etmiyor. İspanyol savunmacının, kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmek istediğini teknik ekibe ilettiği bildirildi.
Antalya kampını önemli bir fırsat olarak gören Montero'nun, ara kampta kendisini gösterip forma yarışında yer almak istediği belirtildi.