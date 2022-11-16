Beşiktaş'ta Marcelo iddiası! Menajeri...

Beşiktaş'ın adı bir dünya yıldızıyla yan yana geldi, Marcelo... Real Madrid'den efsane olarak ayrılan Marcelo, Olympiakos'a imza attı Fotomaç'ın haberine göre ancak Yunan ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Brezilyalı sol bek iki lig, üç Avrupa Kupası maçında toplamda 121 dakika forma giydi. 30 dakika sahada kaldığı Lamia maçından sonra da kadro dışı kaldı. İspanyol Don Balon dergisi Marcelo'nun Olympiakos'ta mutsuz olduğunu, Atina'da beklediği rekabetçi ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği haberini yaptı. Haberde Marcelo'nun menajerinin Beşiktaş'la görüştüğü iddiası gündeme geldi. Şu ana kadar bu iddiayı doğrulayacak ya da aksini ortaya çıkaracak bir gelişme olmasa da sambacının ocak ayında Komşu'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.