Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.