Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Atletico Madrid'li Felipe için teklifini hazırladı. Siyah-beyazlıların transfer etmek istediği 33 yaşındaki stoper için menajeri 2.5 yıllık sözleşme ve senelik 2.3 milyon euro talep etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle, tecrübeli çalıştırıcının hazırladığı rapor doğrultusunda girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, ilk olarak tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal'ın listesinin ilk sırasındaki isim de Atletico Madrid'de forma giyen Felipe... Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için pazarlıklara başladı bile.



DEVRE ARASI GELEBİLİR



Atletico Madrid'de senelik 2.3 milyon euro kazanan Felipe, sözleşmesinin son yılına girdi. Devre arasında gönderilmesi planlanan Brezilyalı stoper için menajeri, yapılan ön görüşmede 2.5 yıllık sözleşme, ayrıca bazı bonuslar talep etti. Yani Felipe'nin menajeri İspanyol ekibinden kazandığı paranın tamamını talep etti. Beşiktaş cephesi için bu rakamların çok yüksek olduğunu belirterek, yıllık 1 milyon euro'dan 1+1 senelik anlaşma önerdi. Şimdi gözler Felipe'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.

2 MAÇTA ŞANS BULDU



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan Felipe, bu sezon ikinci kez bir La Liga maçında 90 dakika forma giydi. Atletico Madrid, Felipe'nin 90 dakika forma giydiği Real Madrid mücadelesini 2-1 kaybettikten sonra önceki gece de Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.

KARA KARTAL'I BEKLİYORLAR

LA Razon gazetesinin haberine göre Avrupa kupalarından elendikten sonra, Atletico Madrid hesaplarını dengelemek zorunda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Stoper Felipe için Beşiktaş resmi teklifini dört gözle bekliyor. Yönetimin hafta sonuna kadar teklifi Atletico Madrid cephesine iletmesi bekleniyor.



CENK TOSUN'U TUTAMADI

Devler Ligi'nde karşı karşıya geldiler. Cenk Tosun 1 gol attı, 1 de asist yaptı.



Brezilyalı yıldız Felipe, Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun ile Şampiyonlar Ligi maçlarında karşı karşıya geldi. Ekipler, 2017-18 sezonunda Devler Ligi'nde iki kez karşılaşırken; Beşiktaş evinde 1-1 berabere kaldığı Porto'yu deplasmanda ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Felipe, Portekiz'teki maçta Cenk Tosun'u tutmaya çalışmış ancak milli forvetimiz o maçta rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Cenk, İstanbul'da 1-1 sona eren maçta da Talisca'ya asist yapan isim olmuştu.



Portekiz ekibinde 142 maça çıkan Sambacı, ardından Atletico Madrid'e transfer oldu. Felipe,bugüne kadar 357 resmi karşılaşmada görev yaptı. 33 yaşındaki savunmacı bu periyotta 19 gol attı, 10 da asist yaptı. Felipe, profesyonel kariyerinde 2 kez de A Milli Takım kadrosunda yer aldı.