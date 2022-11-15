Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın, sezon başında ameliyat masasına yatmasındaki en önemli sebebin, tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi olduğu ifade edildi. Ghezzal'ın sakatlığının ameliyat olmasını gerektirecek duruma gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin eski teknik direktör Valerien Ismael olduğu belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçında sakat olmasına rağmen, ihtiyaç olması durumunda oynayabileceğini söyledi. Valerien İsmael'in de Ghezzal'sız bir 'B planı olmadığı için' sağlık ekibinin "Henüz tam olarak hazır değil" raporu vermesine rağmen Ghezzal'ı yedek bırakamadı, hatta ayak parmağının altında ciddi bir sorun olmasına rağmen onu sahaya sürdü. O maçtan sonra da Ghezzal'ın durumu, tedavi süreciyle iyileşebilecek durumdan, ameliyat olma zorunluluğuna kadar ilerledi. Geçtiğimiz hafta ABD'ye giderek bıçak altına yatan Cezayirli oyuncunun dönüş süreciyle ilgili çok farkı iddia var. Sürecin en erken 3 ay, hatta 4 ay bile sürebileceği ifade ediliyor. Ghezzal'ın bu süreci erken atlatabilmesi için sağlık heyeti Cezayirli oyuncunun tedavi sürecini yakın takibe alırken; Şenol Güneş'in de "Tam iyileşmeden onu oynatmam. Sonrasında daha büyük sıkıntı yaşamak istemiyorum" dediği öğrenildi.



Ghezzal, bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yaptı. Bu maçların 3'üne ilk 11'de başlayan ancak sadece 1 kez 90 dakika sahada kalan Cezayirli yıldız, 2 gol atarken, 1 de asist yapabildi. Ghezzal, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 83 resmi maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı ve toplamda 41 gole direkt katkı sağladı.