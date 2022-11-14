Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrası teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuğa Şenol Güneş'i oturtmuştu. Deneyimli çalıştırıcı takımın başında iki maça çıkarken, Jackson Muleka'yı ilk 11'de tercih etmemiş ve yedek soyundurmuştu. Şenol Güneş'in 23 yaşındaki oyuncu için kafasındaki plan ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış sonrasında ise gol orucuna girmişti. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazandıkları Serik Belediyespor maçında gol attı ve moral depoladı. Kongo basını, Muleka ile ilgili bir analiz paylaştı.

"MULEKA SESSİZLİĞİNİ BOZDU"

Takvim'in derlediği haberde, Kongolu golcünün konfor alanından artık çıktığı ve Beşiktaş forması ile az süre almasına karşın istekli ve hevesli olduğu hatırlatılırken, "Muleka'nın sessizliği uzun sürmüştü ve buna bir son vermesi gerekiyordu. Türkiye Kupası'ndaki maçta gol atarak Muleka kendine geldi" ifadesi kullanıldı.

GÜNEŞ: TAKIM ADINA ÖNEMLİ BİR PARÇASIN

Muleka'nın Eylül ayından bu yana Beşiktaş forması ile gol atamadığı ve Şenol Güneş'in golcü futbolcu ile yaptığı birebir görüşmelerin önemine de dikkat çekildi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş futbolcusu Muleka ile yaptığı görüşmede, "Takım adına önemli bir parçasın. Senden daha iyi bir performans bekliyorum" demişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Jackson Muleka, Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde 4 gol atan futbolcunun Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından sahada daha farklı şekilde kullanılacağı öğrenildi.

MULEKA PLANI ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı kaleye daha yakın oynatıp futbolcudan üst düzey verim almayı hesaplıyor. Siyah-Beyazlı ekiple şampiyonluk yaşamak isteyen Jackson Muleka, geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

MULEKA'NIN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard Liege'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. Muleka ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki golcü Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon euro gelir elde edecek.