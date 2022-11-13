Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler devre arasına çevrildi. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye için harekete geçti. İspanyol basınında Kartal'ın stoper operasyonuna dair flaş bir bir haber yer aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper arayışlarına başladı.

Elindeki stoperleri yeterli görmeyen tecrübeli hoca, savunma hattına acil takviye istemişti. Beşiktaş'ın defans bölgesindeki transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Francisco Montero'yu gönderip yerine Atletico Madrid'in stoperi Felipe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Atletico Madrid'in, Avrupa arenasından elendikten sonra hesaplarını dengelemek zorunda kalacağı yazıldı. İspanyol devinin yaklaşık 30 milyon Euro gelirden mahkum kalacağı ifade edildi. Bu nedenle Atletico'nun, Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından dolayı ocak ayında Beşiktaş'a transferine izin verebileceği ve transferden gelir elde etmek istediği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de transfere onay verdiği aktarıldı.

Ayrıca haberde, siyah beyazlıların Felipe transferine yer açmak için Francisco Montero'yla yollarını ayırma kararı aldığı yazıldı.

Bu sezon yalnızca 3 maça çıkan Brezilyalı stoper, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Felipe kariyerinde, Porto, Corinthians, Coimbra-MG, Bragantino ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu. 1.90 boyundaki futbolcu 3 sezondur Atletico Madrid'de forma giyiyordu.