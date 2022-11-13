Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecekti. Ancak gün içerisinde İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sebebiyle oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında siyah beyazlı takımın maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecekti. Ancak gün içerisinde İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sebebiyle oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında siyah beyazlı takımın maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı.