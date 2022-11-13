Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanmak ve Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 3 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde... İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

5 EKSİK VAR

Şenol Güneş yönetiminde iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar; ligdeki son üç maçını kazanan Antalyaspor'u mağlup ederek hem Dünya Kupası arasına moralli girmek hem de derbi sonrası bozulan moralleri düzeltmek istiyor. Beşiktaş'ta, ABD'de ameliyat masasına yatan Ghezzal ve tedavisi devam eden Josef de Souza maç kadrosunda yer almıyor. Derbi maçı öncesinde sakatlık geçiren Masuaku ve maç sırasında sakatlanan Rosier dışında adalesinde ağrı hisseden Saiss de maç kadrosuna dahil edilmedi.

ASİSTLER REDMOND'DAN

Kartal'da bugün oynanacak Antalya maçında Redmond'a özel bir görev verilecek. Siyah-beyazlılarda Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta görev yapan Redmond, forvette görev yapacak olan Weghorst ile kanattan forveti destekleyecek olan Cenk Tosun'u besleyecek. Cenk, Antalya karşısında her ne kadar kanatta maça başlasa da, Weghorst ile birlikte ikinci forvet olarak görev yapacak.

ORTA ÜÇLÜYÜ DEĞİŞTİRİYOR

Beşiktaş'ta peş peşe iki şampiyonluk yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, kondisyon olarak eski günlerini aratsa da Kanadalı yıldız Atiba Hatchinson'un kalitesinden ve pas oyunundan faydalanmak istiyor. Bu mücadele öncesi Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Atiba antrenmanlarda iyi bir uyum yakalarken, deneyimli oyuncu iki futbolcuyu maç içerisinde sık sık yönlendirecek.

6 TÜRK İLK 11'DE

Kartal'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle bugünkü maçta sahadaki Türk oyuncuların sayısı yabancılardan fazla olacak. Ghezzal, Masuaku, Josef ve Rosier'in yokluğunda Antalyaspor maçına 6 Türk oyuncuyla çıkacak. Şenol Güneş; Mert Günok, Tayyip, Cenk Tosun, Umut Meraş, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

3 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nathan Redmond, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Romain Sais ve Valentin Rosier de sınırdaki diğer isimler.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Montero, Umut, Atiba, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Weghorst.

Antalyaspor: Alperen, Kudryashov, Luyindama, Veysel, Güray, Fernando, Soner, Bünyamin, Adriano, Nakajima, Wright.