Beşiktaş alarma geçti! Antalyaspor maçı öncesi büyük endişe
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. İşte o futbolcular... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.11.2022- 15:18
Nathan Redmond, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bugün de sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Romain Saiss ve Valentin Rosier de sınırdaki diğer isimler.