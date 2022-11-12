Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Şenol Güneş ile yeni bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, transfer döneminde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Kartal'da 5 futbolcuyla yollar ayrılacak. Bunun sıra haberde, siyah beyazlı takımda yerli ve yabancı oyuncular arasında gruplaşma yaşandığına dikkat çekildi.
İşte madde madde Beşiktaş'ın transfer operasyonu:
- Masuaku ile Dünya Kupası'ndan sonra yollar ayrılabilir.
- Utku Yuvakuran'ın yeniden kazanılması bekleniyor.
- Atiba sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek.
- Dele Alli ile yollar ayrılabilir. Dele Alli'nin sözleşmesinden çıkıp başka bir oyuncu için hamle yapılabilir.
- Montero ve Welinton'la yollar ayrılabilir.
- Emrecan Uzunhan kiralık olarak gidebilir.
- Talisca transferi kiralık olarak gerçekleşebilir.