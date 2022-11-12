Beşiktaş, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilecek arada flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takımda yaşanan sorunları tespit etti. Kartal'da, ocak ayında 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, Dünya Kupası arasına moralli girmek istiyor. Şenol Güneş ile yeni bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, transfer döneminde flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Kartal'da 5 futbolcuyla yollar ayrılacak. Bunun sıra haberde, siyah beyazlı takımda yerli ve yabancı oyuncular arasında gruplaşma yaşandığına dikkat çekildi.

İşte madde madde Beşiktaş'ın transfer operasyonu:

- Masuaku ile Dünya Kupası'ndan sonra yollar ayrılabilir.

- Utku Yuvakuran'ın yeniden kazanılması bekleniyor.

- Atiba sezon sonuna kadar takımda kalacak. Sezon sonunda teknik ekibe dahil edilecek.

- Dele Alli ile yollar ayrılabilir. Dele Alli'nin sözleşmesinden çıkıp başka bir oyuncu için hamle yapılabilir.

- Montero ve Welinton'la yollar ayrılabilir.

- Emrecan Uzunhan kiralık olarak gidebilir.

- Talisca transferi kiralık olarak gerçekleşebilir.