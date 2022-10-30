Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş döneminin başlaması SiyahBeyazlı camiada büyük bir heyecan yarattı. Takvim'in haberine göre tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek. Güneşle birlikte Siyah-Beyazlı takım 90 dakika boyunca golü düşünüp daha tempolu ve ofansif bir futbol oynayacak. Kanatlar daha çok kullanılacak ve Cenk daha fazla süre alacak. İşte Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar: