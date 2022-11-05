Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası Tayfur Bingöl: Top toplayıcı çocuk...

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 22:27