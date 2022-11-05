Avrupa Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-0 yenilen Türkiye A Milli Takımı'nda çanlar Stefan Kuntz için çalıyor.
Sergen Yalçın sürprizi! Yeni adresi belli oldu
Son dakika spor haberi: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve 2020/2021 sezonunda siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmamıştı. Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası adı yeniden siyah-beyazlı kulüple anılan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Başarısız sonuçlar ve oynanan futboldan rahatsız olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Dünya kupası arasında teknik direktör değişimine gideceği belirtiliyor.
TFF, kötü sonuçların ardından Kuntz'un aldığı bireysel kararlar nedeniyle, Alman çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.