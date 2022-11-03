Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından gözler aynı zamanda ara transfere de çevrildi.
Talisca gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'a dönecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen siyah-beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Talisca seslerinin yükselmesi Beşiktaşlı taraftarları da heyecanlandırırken, Brezilyalı futbolcunun transferindeki son durum belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların, Al-Nassr'da forma giyen eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı düşündüğü gündeme geldi.
Yıldız oyuncunun transfer durumu ile ilgili son ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı.