Talisca gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'a dönecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen siyah-beyazlıların eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Talisca seslerinin yükselmesi Beşiktaşlı taraftarları da heyecanlandırırken, Brezilyalı futbolcunun transferindeki son durum belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 12:51