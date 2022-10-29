SAKATLIK VE YAŞADIĞI OLAY



Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat olan Josef de Souza, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Ancak; o maçta da Josef de Souza tribünden atlayan ve fiziksel saldırıda bulunan taraftar ile yaşadıkları, sonrasında aldığı ceza sebebiyle stresli günler yaşadı.



