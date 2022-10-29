Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, bu sezon geride kalan performansıyla vasatı aşamadı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusunun depresyona girdiği ve bu sebeple de performansının düştüğü yorumları sıkça yapıldı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza ile birebir görüşme yapmayı planlıyor. Güneş'in terapi turu kaptan ile başlayacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş'in Josef de Souza planı!
Beşiktaş'ta son zamanlarda performansı düşüşe geçen Josef de Souza konusunda Şenol Güneş'in nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. İşte Güneş'in Josef kararı...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, bu sezon geride kalan performansıyla vasatı aşamadı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusunun depresyona girdiği ve bu sebeple de performansının düştüğü yorumları sıkça yapıldı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza ile birebir görüşme yapmayı planlıyor. Güneş'in terapi turu kaptan ile başlayacak.
GÜNEŞ, JOSEF İLE GÖRÜŞECEK
Güneş, öncelikle Josef de Souza ile yapacağı toplantıda teşhisi koyacak. Sonra da deneyimli teknik adam Josef de Souza'dan daha fazla nasıl verim alacağını belirleyecek. Bu konuda Güneş, Josef'ten de tam konsantrasyon isteyecek.
SAKATLIK VE YAŞADIĞI OLAY
Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat olan Josef de Souza, Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmüştü. Ancak; o maçta da Josef de Souza tribünden atlayan ve fiziksel saldırıda bulunan taraftar ile yaşadıkları, sonrasında aldığı ceza sebebiyle stresli günler yaşadı.