Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem olayında tek başına sonuna kadar dik duran isim... Amma velakin teknik direktör konusunda aynı dik duruşu gösteremedi. Valerien İsmael'i futbolcuların bir kısmı beğenmiyorlardı. Sonradan bunların bir kısmı istememeye başladı. Bir kısmı da bazı basın mensuplarıyla birlikte iş birliği yapmaya başladılar. Sizler bu yazıyı okuyunca 'Bu ne Brezilya dizisi mi diyeceksinizdir.' Evet öyle. Bazı teknik adamlar bazı gazetecileri kullanarak, kendi isimlerini iddia gibi ortaya attırırlar o da kartopu gibi büyür. Aralarında nasıl bir bağlantı var onu bilemiyorum. Duyduğuma göre Beşiktaş'a Şenol Güneş gelecekmiş. Bu kadroyu yeterli görmemiş transfer istiyormuş. Eğer Beşiktaş yönetimi Şenol'u getirip transfer yapacaksa niye İsmael'e yapmadı o da ayrı konu. Daha da önemlisi Şenol Güneş'i teknik direktör yaparlarsa bazı sorunlarla da karşı karşıya gelinecektir?! Fenerbahçe Jesus'u getiriyor, yepyeni bir olayı yaratmaya çalışıyor. Türkiye'deki bazı ezberleri bozmaya kalkıyor, sen hala Güneş diyorsun. Hayırlı işler!.. Beşiktaş Başkanı, G.Saray maçı sonuna kadar İsmael ile devam etseydi seyirci önce İsmael istifa diyecekti, sonra dönecekti yönetim istifa diyecekti. Başkan, İsmael'i göndererek yıl sonuna kadar kendine avans sağladı. Teknik direktör olarak bir ismi kullanarak. Acaba Çebi yıl sonunda yapılacak TFF kongresinde başkanlığa aday olmak için mi bunu kullanmak istedi.

HAKEMLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Bitmeyen senfoni mi yoksa Brezilya dizisi mi dersiniz bilmem hatta ikisini de söyleyebilirsiniz Türkiye'deki hakem işleri için... Yıllar önce başka sorunlar vardı şimdi başka sorunlar içinde hakem grubu. Çok net söylüyorum son 4-5 yıldır hakemler ikiye bölünmüş durumdalar. Cüneyt Çakır'ı tutanlar ile karşı tarafta olanlar... Geçtiğimiz Ferhat Gündoğdu komitesi, bu grupların Whatsapp yazışmalarını yakaladı. Hepsinin zaptını tuttu ve bunları Futbol Federasyonuna yazılı olarak gönderdi. Yani Federasyon Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a teslim ettiler. Bunlar işleme tabi tutulmadı. O komite istifa ettirildikten sonra bileti kesilenler geri döndüler. Burada daha üst kademelerde perdenin önünde oynayanlar var bir de esas perdenin arkasında olanlar da.... Onların isimleri hiç geçmez ama çok şey yaparlar! Hatta ismini deşifre etmeden Karagöz Hacivat oynayanlar da var. Göreceksiniz hepsi ortaya çıkacak. Peki çıksa ne olacak? Hiçbir şey... Çünkü herkes birbirine bağlı. Birini aradan çekin, hep beraber yıkılacaklar. Ama kimse aradan çekemiyor. Diyorlar ki hakemleri yatay zeka ile atıyoruz. Ya yürüyün gidin... Siz bırakın yapay zekayı, yatay zekayla bile hakem atayamazsınız. Ali Palabıyık 4 hafta evvel çok kötü bir maç yönetiyor. 3 tane siyah-beyaz hata var. Yani yüz üzerinden 25 alacak tabiri caizse. Bir de maçtan evvel kendisini ziyarete gelen gözlemcinin uzattığı eli sıkmıyor. Neden? Çünkü geçmişte husumetleri varmış. Maçtan sonra gözlemciyi beklemeden 'uçağa yetişeceğim' diye basıp gidiyor. Gözlemci bunların hepsini yazılı olarak federasyona bildiriyor. Sonuçta ne oluyor. Hiçbir şey.

VAR İLE ORTA HAKEM KÜS

Yapay zeka bunu bir anda Alanya-G.Saray maçına atıyor. Ondan sonra da atayanla, sahadaki Ali Palabıyık'ın rezaletini hep birlikte izliyoruz. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Ama size şunu söyleyeyim; insanları aldattığınızı sanıyorsunuz. Yahu kardeşim VAR hakemi ile maçı idare edenlerden bazılarının küs olduğunu biliyorum. İki küs adam birbirine nasıl yardımcı olur bu bir... İki; maçlarda Murat Ilgaz'ın VAR hakemlerine 'Çok fazla VAR'a hakem çağırıyorsunuz, yüzde yüz olmadan çağırmayın' diye bir talimatı var. Bu kesin bilgi. O zaman ne oluyor, VAR hakemi iyi para alıyor. Çağırırsa belki para alamayacak o yüzden de çağırmıyor. Yahu kardeşim siz doğruyu bulacaksınız. Murat Ilgaz'dan korkarak hakemi VAR'a çağırmamak ne! Size Murat Ilgaz mı lazım yoksa futbolda ki adalet mi? Milletle dalga mı geçiyorsunuz, kendinizi tatmin mi ediyorsunuz. Bunlar kesin bilgiler. İnkar da edebilirler, zaten hep öyle yapıyorlar. Bu operasyona geçilen hakemler için 'Belge yok, işlemler yapılamaz' dediler, basındaki bazı arkadaşlar tarafından... Belki bende var. Kim isterse gösterebilirim. Hem de Kadir Kardaş'a teslim ediliş tarihi belli. Kardaş halen TFF Genel Sekreteri. Peki bazı spor yorumcularının Kardaş tarafından Ferhat Gündoğdu komitesine danışman olarak teklif edildiğini ve Gündoğdu'nun bunu reddettiğini biliyor muydunuz? Yani tam bir rezillik. Daha ne söyleyebilirim ki!