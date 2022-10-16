Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibin Fransız çalıştırıcısı Valerien Ismael, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri:

"İnsan sağlığı her şeyden önemli, Bartın'da yaşanan acıyı hem futbolcularım hem de ben paylaşıyorum. Bütün herkese geçmiş olsun."

"Ben Fenerbahçe maçı öncesi de söylemiştim, böyle maçları kilit oyuncularla kazanabilirsiniz. Hücum oyuncularımız dönmüş durumda. Bu maçı yüreğinizle oynarsınız, hafta içi olan çalışmalarımızın karşılığını böyle almak istiyoruz."

"Geçen hafta 2 stoperimizi kaybettik, umarım haftaya dönebilirler. Beni tanıdınız sol stoperde sol ayaklı bir oyuncu tercih ediyorum. Montero'yu onun için tercih ettik. Umarım o da bizim güvenimizin karşılığını verir."