BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş sonrası taraftarlar çıldırdı! Ümraniyespor maçında...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı taraftarlar, Valerien Ismael'in ayrılığı ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından maç biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2022- 13:20