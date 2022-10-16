Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş - Trabzonspor derbisine sahne olacak. Zorlu karşılaşmadan iki güçlü ekip de 3 puan çıkarmaya çalışacak. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ise derbi 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu ve tüm camia saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor maçını beklemeye başladı. Üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen, geçen hafta ise Giresunspor'u yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda tek hedef ezeli rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek. Teknik direktör Valerien İsmael'in oyuncularıyla hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çekerken, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ancak gücümüzü göstermenin zamanı geldi" diyerek onları motive ettiği öğrenildi.

HÜCUM AĞIRLIKLI KADRO

Kartal'ın tek amacı ezeli rakibini yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak. Fotomaç'ın haberine göre; ligde averajla ikinci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Bu nedenle sakatlıkları geçen Ghezzal ile N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecek olan Fransız hocanın, "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin, baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" talimatı verdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ 54-47 ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor, 135. kez karşılaşacak. Geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maç berabere bitti. Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

21 MAÇTA 5 YENİLGİ

Beşiktaş, Süper Lig'de ezeli rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 21 randevuda siyahbeyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

WEGHORST'A DERBİDE ÖZEL GÖREV

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Weghorst, dev maçta skorer bir görüntü çizmek istiyor. Beşiktaş'ta Hollandalı golcü hafta içinde antrenmanlarda çeşitli hücum varyasyonları denenirken çeşitli roller de aldı. Weghorst, Trabzon maçında normalden daha fazla 'gezen santrfor' pozisyonunda olacak.

İŞİ SİZ BİTİRECEKSİNİZ

Valerien İsmael, derbide golcü yıldızı Weghorst kadar Ghezzal-N'Koudou ikilisine de güveniyor. Hücum üçlüsünü N'Koudou, Ghezzal ve Weghorst'tan oluşturacak olan Fransız çalıştırıcı; özellikle Hollandalı forvet Wout Weghorst baskı altındayken sakatlıkları geçen N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.