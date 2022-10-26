Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi! Transfer...
Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta görev alabilen Emre Bilgin performansıyla eleştirilen isimlerin başında geldi. Genç file bekçisi bu durumun ardından daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralanmak istiyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.10.2022- 12:05
KİRALIK GİTMEYE OLUMLU BAKIYOR
Fanatik'in haberine göre yetenekli kalecinin, daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe kiralık olarak gitmeye olumlu baktığı ve devre arasında ayrılığın gündeme gelebileceği öğrenildi.
SÜPER LİG'DEN TALİPLER VAR
Beşiktaş formasıyla 2 maça çıkan Emre Bilgin ile Süper Lig 'den ilgilenen kulüplerin olduğu öğrenildi.