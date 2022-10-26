Beşiktaş'ta Emre Bilgin gelişmesi! Transfer...

Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta görev alabilen Emre Bilgin performansıyla eleştirilen isimlerin başında geldi. Genç file bekçisi bu durumun ardından daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralanmak istiyor. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 12:05