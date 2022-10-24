Kartal'ın penaltısına ofsayt engeli!
Ismael'den Weghorst sözleri!
🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
💲1 DOLAR NE KADAR?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Rennes hazırlıklarına başladı! F.Bahçe Rennes hazırlıklarına başladı! 20:07
F.Bahçe'de Rennes maçı öncesi 3 eksik! F.Bahçe'de Rennes maçı öncesi 3 eksik! 18:49
Ismael'den Weghorst sözleri! Ismael'den Weghorst sözleri! 18:01
Abdullah Avcı dalya diyecek Abdullah Avcı dalya diyecek 16:51
Ismael'den oyunculara uyarı! "Zirveyi istiyorsanız..." Ismael'den oyunculara uyarı! "Zirveyi istiyorsanız..." 16:37
Taraftarlar çıldırdı! Alanyaspor maçında... Taraftarlar çıldırdı! Alanyaspor maçında... 16:25
Daha Eski
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:24
Flaş Arda sözleri! "100 milyon Euro..." Flaş Arda sözleri! "100 milyon Euro..." 16:15
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Trabzonspor maçı saat kaçta? 16:11
Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı! Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı! 15:49
G.Saray'da Volz takıma katıldı! G.Saray'da Volz takıma katıldı! 15:44
Menajerinden Atletico Madrid açıklaması! Menajerinden Atletico Madrid açıklaması! 15:26
SON DAKİKA