Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN SÖZLERİ:

"Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son 2 gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok. 3 puan hedefiyle sahada olacağız. İlk dakikadan itibaren kazanmayı isteyen bir yapımız olacak. Savaşçı yapımızı göstermek istiyoruz."