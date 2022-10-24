Süper Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Beşiktaş, sezonun 11. haftasında bugün Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, seri galibiyetlerin startını vermek amacında.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:



Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Adekugbe, Vranjes, Burak, Aabid, Onur, Boudjemaa, Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ

Beşiktaş: Ersin, Umut, Montero, Talha, Rosier, Josef, Gedson, Salih, N'Koudou, Muleka, Cenk

GHEZZAL KADRODA YOK

Fotomaç'ın haberine göre, maçta siyah- beyazlı oyuncu Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından F.Bahçe ve Giresun maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Weghorst'un durumu ise belirsiz. Antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalının durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrası belli olacak.

Beşiktaş, Rachid Ghazzal dışında bugün 2 oyuncusundan daha mahrum kalacak. Siyahbeyazlı ekipte savunmada da sıkıntı yaşanıyor. Stoperler Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlık nedeniyle görev alması beklenmiyor.



CEZA SINIRINDA İKİ İSİM!



Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak. Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

GOL SİLAHI CENK TOSUN!



Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un durumunun belirsizliğini koruması nedeniyle siyah-beyazlı takımın hücum silahı bugün Cenk Tosun olacak. Trabzonspor derbisinde sonradan oyuna girip beraberlik golünü kaydeden terübeli futbolcunun hem fiziksel hem mental olarak çok hazır durumuda olduğu belirtildi. Teknik direktör Valerien İsmael'in hafta içinde görüşmeler yaparak mücadeleye hazırladığı Cenk'in de hocasına gol sözü verdiği gelen haberler arasında. Bu sezon 9 lig maçında forma giyen ve hepsinde oyuna sonradan giren Cenk Tosun 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu bugün 11 başlarsa bu sezon bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

MONTERO'YA YENİ GÖREV



Beşiktaş'ta Montero, Hatayspor karşısında da ilk 11'de yer alacak. Siyahbeyazlılar'da Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Montero oynamıştı. Dev derbideki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Başarılı oyuncu, Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Akataş Hataysyor maçında da ilk 11'de olacak.

UMUT MERAŞ SÜRPRİZİ!



Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet hedeflerken siyah-beyazlı takımda teknik direktör Valerien İsmael'in sürpriz bir tercih yapacağı gündeme geldi. Trabzonspor maçında yaptığı hatalar yüzünden taraftardan özür dileyen Masuaku için Valerien İsmael'in bir sürprizi var. Sezon başından beri sürekli 11'de oynattığı Kongolu oyuncuyu kenara çekecek olan Fransız teknik adam, forma şansı bulamadığı için devre arasında ayrılmak isteyen Umut Meraş'ı sahaya sürmeyi planlıyor.