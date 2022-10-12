Beşiktaşlı Salih Uçan'dan Trabzonspor maçı yorumu: Sabırsızlanıyorum!
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Salih Uçan değerlendirmede bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.10.2022- 11:39
SALİH UÇAN OYNAMAK İSTİYOR
Sakatlık sürecini geride bırakan ve takım izinliyken dahi bireysel çalışmalar yapan orta saha oyuncusu, Trabzonspor karşılaşmasında oynamak istiyor.
"TRABZONSPOR MAÇI İÇİN SABIRSIZIM"
Posta'nın haberine göre Uçan, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI
Sezon başında, 'Bu sezon bambaşka bir Salih Uçan göreceksiniz' diyen futbolcu siyah-beyazlılarda 8 maçta 623 dakika süre aldı. Salih Uçan 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.