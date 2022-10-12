Beşiktaşlı Salih Uçan'dan Trabzonspor maçı yorumu: Sabırsızlanıyorum!

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Salih Uçan değerlendirmede bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Sezonun en önemli maçı diyebiliriz. Ben Trabzonspor maçına hazırım ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2022- 11:39