Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael ise tedbiri elden bırakmadı. İşte Fransız hocanın o uyarısı...

Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü deplasmanda oynanacak Hatayspor maçına çevrildi. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien İsmael, zorlu mücadeleyi yeniden yükselişin ilk 90 dakikası olarak görüyor. Beşiktaş, bu sezon 10 resmi maçta rakip fileleri 19 kez havalandırırken, Fransız çalıştırıcı bu rakamın artırılması yönünde çalışmalara ağırlık veriyor. Gol öncesi pozisyona girme konusunda sorunlar yaşan siyah-beyazlılarda bu sorunu çözebilecek isimler henüz veremeyen Dele Alli ve Ghezzal.

TOP ÖN TARAFTA KALMALI

Ayrıca takımın en önemli sıkıntılardan birisi de, Wouth Weghorst dışında takımı ön tarafta tutmaya yetecek forvet oyuncularının olmaması.

Valerien Ismael'e göre takımının en büyük sıkıntısı ise kararsızlık! Siyah-beyazlı oyuncular çabuk ve doğru karar veremedikleri için pek çok gol pozisyonu kaçarken, Fransız hoca oyuncularını "Dünyanın en iyi forvetleri de gol kaçırır. Benim sizden ilk istediğim saha içinde hızlı karar vermeniz ve asla pes etmemeniz" diyerek uyarıda bulundu.

'KOŞU VE PRES' UYARISI

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Ümraniye'de teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmaları ile başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız çalıştırıcının idmanın başından sonuna kadar oyuncularına sürekli olarak çok koşmaları ve pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Beşiktaş'ın tecrübeli Cenk Tosun bu sezon 9 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken; Muleka ise forma giydiği 8 maçta 4 gol attı. İki forvet bu sezon 10 maçta toplam 5 gole katkı yapabildi.



WEGHORST RİSKE EDİLMEYECEK

Beşiktaş'ta Weghorst'un Hatay deplasmanında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Tedavi süreci devam eden Hollandalı futbolcu maça yetişmek istiyor ancak teknik heyet bu konuda sağlık ekibinin onayı olmadan oynatmayı düşünmüyor. Bu nedenle Weghorst'un bu haftaki maçta sahada yer almasının risk teşkil edeceği belirtildi. Tecrübeli oyuncu Ümraniyespor maçına kadroya dahil edilecek.