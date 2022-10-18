Beşiktaş, yıldız oyuncularından Dele Alli hakkında bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun oynama zorunluluğu ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifadeleri yer aldı. İşte o açıklama...

Beşiktaş, yıldız oyuncularından Dele Alli hakkında bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun oynama zorunluluğu ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama...

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Dele Alli'nin sözleşmesinde oynama garantisi var", "Dele Alli'ye forma sözü!" başlıklı haberler yalandır.

Futbolcumuzun, transfer sürecinde hocamız Valérien Ismaël'den oynama sözü aldığı, sözleşmesinde sakatlık dışındaki her durumda ilk 11'de görev alma maddesinin bulunduğu ve maçlarda da bu nedenle oynadığının belirtildiği haberlerin tamamı yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgiler içermektedir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuzu değersizleştirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."