Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Tarbzonspor'u konuk ediyor.Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Gbamin; Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet; Maxi Gomez



BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.