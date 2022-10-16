Beşiktaşlı Weghorst'tan Trabzonspor maçı öncesi açıklama: Galibiyetin geleceğinden hiç şüphem yok
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlıların golcüsü Weghorst açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2022- 13:40
"GALİBİYETTEN ŞÜPHEM YOK"
Posta'nın haberine göre Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir düşüncelerinin bulunmadığını dile getiren Hollandalı yıldız, "Taraftarlarımız stadı dolduracak, muhteşem bir atmosfer yaratacak. Onlara 3 puan hediye etmek en büyük dileğimiz. Sahada başlama düdüğünden son ana kadar iyi bir Beşiktaş izleyecekler. Bunun devamında da galibiyetin geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst, geride kalan 9 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Giresunspor maçında penaltı kaçıran futbolcu, Trabzonspor maçında aynı zamanda taraftarların da gönlünü alacak.