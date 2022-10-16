Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, "Golü daha erken bulabilseydik galip de gelebilirdik. Zor bir maçtı." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, Salih Uçan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Duran toptan gol yedik. Gol yedikten sonra baskımızı arttırdık ve beraberliği yakaladık. Bireysel bir hatadan tekrar geri düştük. Baskıyı sürdürüp yine maçı yakaladık. Golü daha erken bulabilseydik galip de gelebilirdik. Zor bir maçtı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçları... Şampiyonluk yarışında olmak için büyük maçları da kazanmamız lazım. Beraberlik yetmiyor. Bugün bireysel olarak basit hatalar yaptık ve onun cezasını çektik. Bazen olmuyor.