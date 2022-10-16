Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. Portekizli isim, "Kazanmak için sahaya çıktık, kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, Gedson Fernandes maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak için sahaya çıktık, kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarım çok çalıştı, herkes elinden geleni yaptı. Kendi hakkımda konuşmak istemiyorum. Bir sakatlığım yok iyiyim.