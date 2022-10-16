Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Gedson Fernandes: Elimizden geleni yaptık!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. Portekizli isim, "Kazanmak için sahaya çıktık, kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kazanmak için sahaya çıktık, kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarım çok çalıştı, herkes elinden geleni yaptı. Kendi hakkımda konuşmak istemiyorum. Bir sakatlığım yok iyiyim.