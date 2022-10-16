Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak. 16 Ekim Pazar saat 20:00'de Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi için herkes nefesini tuttu. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, oyuncularına "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin, baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" dediği öğrenildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu ve tüm camia saat 20.00'de başlayacak olan Trabzonspor maçını beklemeye başladı. Üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen, geçen hafta ise Giresunspor'u yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda tek hedef ezeli rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Valerien İsmael'in oyuncularıyla hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çekerken, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ancak gücümüzü göstermenin zamanı geldi" diyerek onları motive ettiği öğrenildi.

HÜCUM AĞIRLIKLI KADRO

Kartal'ın tek amacı ezeli rakibini yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak. Ligde averajla ikinci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Bu nedenle sakatlıkları geçen Ghezzal ile N'Koudou'yu 11'de sahaya sürecek olan Fransız hocanın, "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin, baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" talimatı verdiği ifade edildi.

İŞİ SİZ BİTİRECEKSİNİZ

Valerien Ismael, derbide golcü yıldızı Weghorst kadar Ghezzal-N'Koudou ikilisine de güveniyor. Hücum üçlüsünü N'Koudou, Ghezzal ve Weghorst'tan oluşturacak olan Fransız çalıştırıcı; özellikle Hollandalı forvet Wout Weghorst baskı altındayken sakatlıkları geçen N'Koudou ve Ghezzal'ın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.