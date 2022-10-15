BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Everton'dan Dele Alli'nin bonservisi için indirim sürprizi! Tek şart...
Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. İngiliz devi oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini belirterek, siyah-beyazlı ekibe Alli'nin bonservisi için kolaylık yapacağını iletti. Ancak bu transfer için bir şart koydu. İşte o detay... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın son dönemde en fazla tartışılan ismi Dele Alli olurken, İngiliz Milli Takımı'nın yıldızının takıma bugüne kadar beklenen katkıyı vermemesi tartışmaların merkezinde. Dele Alli'yi bonservisini elinde bulunduran Everton da geri istemiyor. Dele Alli'nin sözleşmesinde "Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon euro olur" maddesi yer alıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı; "Devre arasında satın alma opsiyonu kullanılacak oyuncularla ilgili konuşmak için çok erken" derken Alli konusunda kısa dönemde herhangi bir hamle yapılmayacağını işaret etti. Fotomaç'ın haberine göre Everton'ın Dele Ali'nin bonservisinde indirim yapmaya hazır olduğu ve 4 milyon euro'ya bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.