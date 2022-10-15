BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Everton'dan Dele Alli'nin bonservisi için indirim sürprizi! Tek şart...

Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton'dan Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. İngiliz devi oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini belirterek, siyah-beyazlı ekibe Alli'nin bonservisi için kolaylık yapacağını iletti. Ancak bu transfer için bir şart koydu. İşte o detay... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 06:40