Sezona önemli transferler yaparak giren Beşiktaş, 18 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ta flaş Tyler Boyd gelişmesi! Sözleşmesi...
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda mevcut yabancı kuralı nedeniyle kadroya kayıt ettirilmeyen Tyler Boyd ile olan sözleşmesini feshetmeyi amaçlıyor. Ancak Beşiktaş'ta yönetim, Amerikalı oyuncuyla FIFA'da davalık olmak istemiyor. İşte o gelişmenin detayları... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda gündemdeki konulardan biri de Tyler Boyd'un durumu...
Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek kendisinden kurtulmaya çalışıyor.