Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Francisco Montero resmen açıkladı! Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Francisco Montero ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon siyah beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki stoper yol ayrımına geldi. İspanyol medyasına konuşan Montero, ayrılık mesajı verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan genç stoper yol ayrımında.
23 yaşındaki defans, bu sezon yalnızca 1 maçta forma giydi.