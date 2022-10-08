Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. 15. dakikada siyah-beyazlı ekip VAR'dan penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar 14. dakikada Tayyip Talha Sanuç ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Aynı pozisyonda Tayyip'e yapılan müdahale için ise penaltı kararı verildi.

İşte o anlar;





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