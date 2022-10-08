Giresunspor - Beşiktaş karşılaşmasında penaltı kararı! İşte VAR'dan gelen pozisyon...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. 15. dakikada siyah-beyazlı ekip VAR'dan penaltı kazandı. İşte o pozisyon...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 20:27 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022- 20:43
Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Siyah beyazlılar 14. dakikada Tayyip Talha Sanuç ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. Aynı pozisyonda Tayyip'e yapılan müdahale için ise penaltı kararı verildi.
İşte o anlar;
*Görüntüler Beinsports
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