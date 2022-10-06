Transferde bomba iddia! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda 5 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayında takımdan ayrılabilir. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıldız orta sahanın yeni adresi de belli. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 10:02