Transferde bomba iddia! Dele Alli Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2022- 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 10:02
Habere göre Beşiktaş'ın, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı hatta iki taraf arasında yapılan anlaşmanın ocak ayında bozulabileceği kaydedildi.
Bu gelişme sonrası zaman kaybetmek istemeyen Everton'ın, Dele Alli'yi ocak ayında başka bir kulübe gönderme kararı aldığı ifade edildi.
Yıldız futbolcunun, İtalya'daki adresinin ise Fiorentina olacağı belirtildi.
İtalyan ekibinin oyuncuya ilgisinin olduğu ve ocak ayındaki transfer fırsatını değerlendireceği öne sürüldü.
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