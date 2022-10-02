Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken detay! 12 yıl sonra...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar adına çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı.
Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi.