Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael:İnanılmaz bir atmosfer var

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael:İnanılmaz bir atmosfer var

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Valerien Ismael konuştu. Ismael, "İnanılmaz bir atmosfer var, Beşiktaş taraftarı en iyi taraftar. Enerjiyi, bu isteğe karşılık vermemiz gerekiyor." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 19:37