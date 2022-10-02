Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael:İnanılmaz bir atmosfer var
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Valerien Ismael konuştu. Ismael, "İnanılmaz bir atmosfer var, Beşiktaş taraftarı en iyi taraftar. Enerjiyi, bu isteğe karşılık vermemiz gerekiyor." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 19:37
İŞTE ISMAEL'İN SÖZLERİ:
Saha kenarında olmayı özledim. Geri dönmek güzel. Hepimiz tekrardan birlikteyiz. Karşılaşma için gerekli tüm bilgileri takımla paylaştık.
İnanılmaz bir atmosfer var, Beşiktaş taraftarı en iyi taraftar. Enerjiyi, bu isteğe karşılık vermemiz gerekiyor.