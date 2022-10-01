Beşitkaş'ta F.Bahçe derbisinin taktiği belli oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in derbi taktiği belli oldu!
Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye ev sahipliği yapacak. İstanbul'un büyüklerinden Beşiktaş ile Fenerbahçe zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, derbi taktiğini belirledi. Ismael'in özellikle orta sahadaki oyuncularına hücum emri verdiği ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hafta başından bu yana yapılan antrenmanlarda özellikle kanat oyuncularına ekstra görevler veren teknik direktör Valerien İsmael, orta sahadaki yıldızlarına da 'hücum' emri verdi.
Rakiplerinin çok koşan bir takım olduğunun altını ısrarlı çizen Fransız çalıştırıcı, onları öncelikle kanatlardan yıkmayı planlıyor.