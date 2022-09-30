Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe, Pazar günü kozlarını paylaşacak... Son 2 maçında puan kaybeden ve 14 puanla 4. sırada bulunan Kartal, ile 6 maçta 13 puan toplayan ve rakip filelere 20 gol gönderen Kanarya'nın kapışmasında ortaya çıkacak sonuç merak ediliyor.

13 KIRMIZI KART

Takvim'in haberine göre derbi öncesi ortam iyice gerilmiş durumda. Sarı-Lacivertli taraftarların Beşiktaş deplasmanında alınan karar gereği yerini alamayacak olması sonrası ortam daha da alevlendi. Fenerbahçe taraftarları önceki gece Vodafone Park'a çıkarma yaparken iki takım taraftarları arasında istenmeyen olaylar yaşandı. Beşiktaş ve F.Bahçe derbileri ise son yıllarda hep gergin geçti. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 23 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı... Bu kartların 13'ünü Beşiktaş, 8'ini ise Fenerbahçe gördü.

LARIN ATILDI

2020-2021 sezonunda oynanan F.Bahçe- Beşiktaş maçını Kartal 4-3 kazanmış ancak büyük olaylar yaşanmıştı. 2 yıl önce ligde oynanan derbinin 50. dakikasında Larin ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Toplamda ise 10 sarı kart çıkmıştı. 2019-2020 sezonundaki derbinin 25. dakikasında Vedat Muriç kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kartal maçı 2-0 kazandı.