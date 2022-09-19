Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'ı arıyor! Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Beşiktaş topladığı 14 puanla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar son 2 maçından galibiyetle ayrılamazken, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. Cezayirli yıldızın son durumu da belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2022- 10:23