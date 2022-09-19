Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş, maçta 2 kez öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş'ta gözler Rachid Ghezzal'ı arıyor! Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Beşiktaş topladığı 14 puanla 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar son 2 maçından galibiyetle ayrılamazken, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak konusu oldu. Cezayirli yıldızın son durumu da belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 10:23
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Rachid Ghezzal'ın yokluğu ise hissediliyor.
Cezayirli yıldızın yokluğunda sol kanada kayan Kara Kartal'da tüm yük de N'Koudou'ya bindi.