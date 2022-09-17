İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi zorlu karşılaşmanın VAR'ı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Zorlu maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bunun yanı sıra mücadelenin VAR'ı da belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulspor - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Koray Gençerler oldu.

AVAR'da ise Serkan Tokat yer alacak.