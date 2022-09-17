İstanbulspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi zorlu karşılaşmanın VAR'ı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 12:20
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Zorlu maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bunun yanı sıra mücadelenin VAR'ı da belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulspor - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Koray Gençerler oldu.
AVAR'da ise Serkan Tokat yer alacak.
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