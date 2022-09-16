Sezon başı hazırlık maçlarında skor olarak kısır bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, taraftarını korkutmuş, ancak Süper Lig'in başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı takım rakip kaleleri topa tutmuştu.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den savunmada değişim!
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattında yapılan hatalar dikkat çekmişti. Fransız hoca Valerien Ismael ise bu gelişmelerin ardından stoper konusunda değişikliğe gitmeye karar verdi. İşte o detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Sezon başı hazırlık maçlarında skor olarak kısır bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, taraftarını korkutmuş, ancak Süper Lig'in başlamasıyla birlikte siyah-beyazlı takım rakip kaleleri topa tutmuştu.
Son kaybedilen Başakşehir maçı hariç her mücadelede skor yapan Kara Kartallar, 14 gol atmıştı. Bu sıkıntının çözülmesi sonrası şimdi iş kaleyi sağlama almaya geldi. Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, 6 maçta 8 gol yenmesi üzerine savunma için kolları sıvadı.
WELINTON DÖNÜNCE...
Fotomaç'ın haberine göre takımın yediği gollere engel olmak için yardımcılarıyla sıkı çalışmalar yapan Fransız hoca, önce orta sahayı sağlama almaya çalışacak.