Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılardaki ilk maçını hakkında konuşan Redmond, transfer sürecine dair de flaş ifadelerde bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Nathan Redmond'dan flaş sözler! "Başakşehir maçında sağır oldum"
Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Premier Lig'den kadrosuna kattığı Nathan Redmond, açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılardaki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan yıldız oyuncu, taraftarlara büyük övgüler yağdırdı. 28 yaşındaki futbolcu transfer sürecine dair de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 10:55
Redmond, "İngiltere'de kalmak kolay olurdu ama yeni bir savaşa ihtiyacım vardı."